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Кабмін передав низку об'єктів “Укроборонпрому” Фонду держмайна

Кабмін передав низку об'єктів “Укроборонпрому” Фонду держмайна

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Кабінет міністрів України погодив передачу 18 об'єктів концерну “Укроборонпром” до сфери управління Фонду державного майна для подальшої приватизації. Також майновий комплекс ДП “Українська авіаційна трапспортна компанія” передано у власність Міноборони. Відповідне рішення було прийнято сьогодні на засідання уряду, інформує УНН.

“Положеннями проекту постанови передбачається передача вісімнадцяти об'єктів державної власності до сфери управління Фонду державного майна з метою їх подальшої приватизації, одного об'єкта державної власності — до сфери управління Міноборони, а також внесення відповідних змін до статуту Державного концерну “Укроборонпром”, - йдеться в пояснювальній записці до проекту рішення.

Серед інших у сферу Фонду держмайна передали столичне ДП “"Науково-дослідний інститут "Квант" та херсонський завод “Судмаш”.

Нагадаємо, у жовтні віце-прем’єр-міністр — міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський заявив, що значна частина українських підприємств, які втратили будь-який зв'язок з оборонною промисловістю, будуть передані до Фонду державного майна на подальшу приватизацію.

Як повідомляв УНН, за словами Уруського, реформа оборонної галузі передбачатиме на 100% корпоратизацію підприємств зі сфери оборонної промисловості.

У жовтні також стало відомо, що під процес корпоратизації в Україні одночасно потраплять понад 60 підприємств "Укроборонпрому" та "Державного космічного агентства України".

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