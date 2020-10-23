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Актуальне
Одночасно в Україні пройде корпоратизація понад 60 підприємств ОПК і космічної галузі — Уруський

Одночасно в Україні пройде корпоратизація понад 60 підприємств ОПК і космічної галузі — Уруський

Київ • УНН

 • 15546 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Під процес корпоратизації в Україні потраплять понад 60 підприємств "Укроборонпрому" та "Державного космічного агентства України". Про це на пресконференції у п’ятницю сказав віце-прем'єр-міністр — міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський, передає кореспондент УНН.

"Ми розглядаємо питання щодо початку процесу корпоратизації. Це процес займає не один день, не два і не три. Одночасно будуть корпоратизуватися понад 60 підприємств", - зазначив віце-прем'єр.

Посадовець відзначив, що по кожному підприємству буде створена спеціальна комісія, згідно з нормативно-правовими актами здійснення процесу корпоратизації (переходу державного підприємства у стан приватного акціонерного товариства — ред.).

Уруський зауважив, що це стосується як підприємств, які входять до концерну "Укроборонпром", так і компаній, які знаходяться у функціональному підпорядкуванні "Державного космічного агентства України".

За словами міністра, буде визначено ті підприємства, які увійдуть до складу ракето-космічного холдингу. Він відзначив, що це будуть не всі підприємства космічної галузі, а лише частина з них. Ті, що втратили свою важливість будуть передані на приватизацію.

Додамо, що Уруський сподівається на швидку передачу Фонду держмайна низки підприємств "Укроборонпрому".

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