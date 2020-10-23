Одновременно в Украине пройдет корпоратизация более 60 предприятий ОПК и космической отрасли - Уруский
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Под процесс корпоратизации в Украине попадут более 60 предприятий "Укроборонпрома" и "Государственного космического агентства Украины". Об этом на пресс-конференции в пятницу сказал вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, передает корреспондент УНН.
"Мы рассматриваем вопрос о начале процесса корпоратизации. Это процесс занимает не один день, не два и не три. Одновременно будут корпоратизироваться более 60 предприятий", - отметил вице-премьер.
Чиновник отметил, что по каждому предприятию будет создана специальная комиссия, согласно нормативно-правовым актам осуществления процесса корпоратизации (перехода государственного предприятия в состояние частного акционерного общества - ред.).
Уруский отметил, что это касается как предприятий, входящих в концерн "Укроборонпрома", так и компаний, находящихся в функциональном подчинении "Государственного космического агентства Украины".
По словам министра, будут определены те предприятия, которые войдут в состав ракетно-космического холдинга. Он отметил, что это будут не все предприятия космической отрасли, а только часть из них. Потерявшие свою важность будут переданы на приватизацию.
Добавим, что Уруский надеется на скорую передачу Фонду госимущества ряда предприятий "Укроборонпрома".