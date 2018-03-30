Приватизация госимущества: в бюджет в прошлом году поступило более 3,3 млрд грн

Согласно данным, приведенным в отчете, Фонд перечислил в государственный бюджет:



3,376 млрд грн от приватизации государственного имущества;



1,055 млрд грн от аренды государственного имущества;



0,929 млрд грн от выплаты дивидендов, отчисления части чистой прибыли;



3 391 долларов дивидендов общего общества, расположенного за рубежом.



Напомним, в Фонде госимущества пожаловались, что министерства и ведомства до сих пор не передали в Фонд перечень объектов для приватизации, который должны были подать в течение 14 дней с момента вступления в силу нового закона.