Приватизация госимущества: в бюджет в прошлом году поступило более 3,3 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В прошлом году Фонд государственного имущества Украины направил в государственный бюджет 5,362 млрд грн. При этом от приватизации госимущества бюджет получил 3,376 млрд грн, передает УНН со ссылкой на отчет фонда за 2017 год.
Согласно данным, приведенным в отчете, Фонд перечислил в государственный бюджет:
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- 3,376 млрд грн от приватизации государственного имущества;
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- 1,055 млрд грн от аренды государственного имущества;
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- 0,929 млрд грн от выплаты дивидендов, отчисления части чистой прибыли;
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- 3 391 долларов дивидендов общего общества, расположенного за рубежом.
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Напомним, в Фонде госимущества пожаловались, что министерства и ведомства до сих пор не передали в Фонд перечень объектов для приватизации, который должны были подать в течение 14 дней с момента вступления в силу нового закона.