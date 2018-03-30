Приватизація держмайна: до бюджету торік надійшло понад 3,3 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Минулого року Фонд державного майна України спрямував до державного бюджету 5,362 млрд грн. При цьому від приватизації держмайна бюджет отримав 3,376 млрд грн, передає УНН з посиланням на звіт фонду за 2017 рік.
Згідно з даними, наведеними у звіті, Фонд перерахував до державного бюджету:
-
- 3,376 млрд грн від приватизації державного майна;
-
- 1,055 млрд грн від оренди державного майна;
-
- 0,929 млрд грн від сплати дивідендів, відрахування частини чистого прибутку;
-
- 3 391 доларів дивідендів спільного товариства, розташованого за кордоном.
-
Нагадаємо, у Фонді держмайна поскаржились, що міністерства і відомства досі не передали до Фонду перелік об’єктів для приватизації , який мали подати протягом 14 днів з моменту набуття чинності новим законом.