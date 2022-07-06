"Карточный туризм" закончился: ПриватБанк сравнил валютообмен для безналичных операций на уровень наличных
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. ПриватБанк с 6 июля устанавливает рыночный курс валютообмена для безналичных сделок. Об этом говорится в прессрелизе банка, передает УНН.
Детали
В первую очередь это касается курсов конвертации по карточкам: снятие наличных и переводы в гривне в Украине с валютных карт, а также все виды операций за рубежом в валюте с использованием гривневых карт будет по новому, наличному курсу.
По состоянию на 3:00 6 июля курс евро вырос почти на 4 грн. Теперь за 1 евро стоит 36,55 грн.
Цитата
"Банк устанавливает единые курсы обмена валют для оплат картами и купли-продажи наличной валюты в своих отделениях исходя из рыночной ситуации, нормативных документов регулятора, поддержки целостности рынка и исходя из интересов его клиентов", — говорится в сообщении.
Напомним
В ПриватБанке объяснили, почему блокируют карты клиентов.