"Картковий туризм" закінчився: ПриватБанк зрівняв валютообмін для безготівкових операцій на рівень готівкових

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У першу чергу, це стосується курсів конвертації за картками: зняття готівки та перекази в гривні в Україні з валютних карток, а також всі види операцій за кордоном у валюті з використанням гривневих карток буде за новим, готівковим курсом.

Станом на 03:00 6 липня курс євро виріс майже на 4 грн. Тепер за 1 євро коштує 36,55 грн.



Цитата

"Банк встановлює єдині курси обміну валют для оплат картками та купівлі-продажу готівкової валюти у своїх відділеннях, виходячи з ринкової ситуації, нормативних документів регулятора, підтримки цілісності ринку та виходячи з інтересів його клієнтів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У ПриватБанку пояснили, чому блокують картки клієнтів.