Перевірка на законність: у ПриватБанку пояснили, чому блокують картки клієнтів

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”ПриватБанк є державною установою, тому ті чи інші дії робляться виключно у рамках закону. Просто так картки ніхто не блокує. Причиною можуть бути незаконні транзакції. Якщо банк це помічає, то рахунки можуть бути заблоковані до з’ясування обставин”, – пояснив прессекретар.

Деталі

В установі пояснили, що відповідно до пункту законодавства "Про запобігання та протидію легалізації фінансів, отриманих незаконними методами, фінансуванню терористичних акцій та фінансуванню розповсюдження зброї масового ураження", банк, як суб’єкт первинного фінансового моніторингу, виявляє правильність транзакцій.

Представник банку також наголосив, щоу у зв’язку з воєнним станом в країні перевірка транзакцій здійснюється ретельніше. Таким чином, держава намагається уникнути фінансувань терористичних груп та агентів окупантів.

“З початку війни ми заблокували чимало карток. Проте, не завжди власники картки є винними, адже шахраї можуть користуватись ними без відома власників. Це вдається через перевипуск SIM-карток. Тому, радимо зареєструвати мобільний номер, аби не стати жертвою шахраїв”, – додав Серга.

Доповнення

25 травня у ПриватБанку стали знову доступними оплата частинами та купівля на виплат.

Також 1 червня ПриватБанк відновив кредитування за кредитними картками і запропонував можливість все літо користуватися грошима за пільговою ставкою, яка становить 1,7%.