Проверка на законность: в ПриватБанке объяснили, почему блокируют карты клиентов

КИЕВ. 20 июня. УНН. В последнее время клиенты ПриватБанка начали жаловаться на блокировку карт. В частности, люди заявляют о том, что еще не могут в привычном режиме распоряжаться собственными средствами. Как объяснил в комментарии УНН пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга, это связано с незаконными транзакциями и подозрительными переводами средств.