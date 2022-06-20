Проверка на законность: в ПриватБанке объяснили, почему блокируют карты клиентов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В последнее время клиенты ПриватБанка начали жаловаться на блокировку карт. В частности, люди заявляют о том, что еще не могут в привычном режиме распоряжаться собственными средствами. Как объяснил в комментарии УНН пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга, это связано с незаконными транзакциями и подозрительными переводами средств.
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”ПриватБанк является государственным учреждением, поэтому те или иные действия производятся исключительно в рамках закона. Просто так карты никто не блокирует. Причиной могут являться незаконные транзакции. Если банк это замечает, то счета могут быть заблокированы до выяснения обстоятельств”, – объяснил пресс-секретарь.
Детали
В учреждении объяснили, что в соответствии с пунктом законодательства "О предотвращении и противодействии легализации финансов, полученных незаконными методами, финансирования террористических акций и финансирования распространения оружия массового поражения", банк, как субъект первичного финансового мониторинга, выявляет правильность транзакций.
Представитель банка также подчеркнул, что в связи с военным положением в стране проверка транзакций осуществляется более тщательно. Таким образом, государство пытается избежать финансирования террористических групп и агентов оккупантов.
“С начала войны мы заблокировали немало карт. Однако не всегда владельцы карты виновны, ведь мошенники могут пользоваться ими без ведома владельцев. Это удается из-за перевыпуска SIM-карт. Поэтому советуем зарегистрировать мобильный номер, чтобы не стать жертвой мошенников”, – добавил Серга.
Дополнение
25 мая в ПриватБанке стали снова доступными оплата частями и покупка в рассрочку.
Также 1 июня ПриватБанк возобновил кредитование по кредитным картам и предложил все лето пользоваться деньгами по льготной ставке, которая составляет 1,7%.