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ПриватБанк повысил сумму исковых требований к экс-владельцам

Киев • УНН

 • 8004 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Сумма исковых требований ПриватБанка к прежним владельцам банка сейчас составляет примерно 3 млрд долл. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу банка.

ПриватБанк повысил сумму исковых требований к экс-владельцам

"Банк заявляет, что ... мошеннические действия нанесли ущерб на сумму 1,9 млрд долл. США плюс проценты (начисляемые в размере около 500 000 долл. США в день), и остается уверенным, что в конечном счете ему удастся привести свои исковые требования к рассмотрению в суде Лондона. На сегодня цена иска банка (вместе с процентам) составляет примерно 3 млрд долл. США", - сообщили в банке.

Напомним, Высокий суд Лондона принял решение, согласно которому ПриватБанка было отказано в рассмотрении иска к прежним владельцам банка.

По данным ПриватБанка, судья признал, что банк стал жертвой масштабных мошеннических действий - на сумму примерно от 329 млн долл. до 1,2 млрд долл., но пришел к выводу, что Английский суд не имеет юрисдикции для рассмотрения иска банка против его бывших акционеров.

Но суд разрешил обжаловать это решение и банк подаст апелляционную жалобу в ближайшее время.

Высокий суд Лондона с 25 по 31 июля 2018 года провел ряд слушаний по иску ПриватБанка к прежним владельцам финансового учреждения по организации мошеннических схем с выводом средств на сумму 1,9 млрд долл.

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