ПриватБанк підвищив суму позовних вимог до екс-власників
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Сума позовних вимог ПриватБанку до колишніх власників банку наразі становить приблизно 3 млрд дол. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу банку.
"Банк заявляє, що ... шахрайські дії завдали збитку на суму 1,9 млрд дол. США плюс проценти (що нараховуються у розмірі близько 500 000 дол. США в день), та залишається впевненим, що в кінцевому рахунку йому вдасться привести свої позовні вимоги до розгляду в суді Лондона. Станом на сьогодні ціна позову банку (разом із процентам) становить приблизно 3 млрд дол. США", - повідомили у банку.
Нагадаємо, Високий суд Лондона ухвалив рішення, відповідно до якого ПриватБанку було відмовлено у розгляді позову до колишніх власників банку.
За даними ПриватБанку, суддя визнав, що банк став жертвою масштабних шахрайських дій, - на суму приблизно від 329 млн дол. до 1,2 млрд дол., але дійшов висновку, що Англійський суд не має юрисдикції для розгляду позову банку проти його колишніх акціонерів.
Але суд дозволив оскаржити це рішення і банк подасть апеляційну скаргу найближчим часом.
Високий суд Лондона з 25 по 31 липня 2018 року провів низку слухань за позовом ПриватБанку до колишніх власників фінансової установи з приводу організації шахрайських схем із виведенням коштів на суму 1,9 млрд дол.