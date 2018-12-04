ПриватБанк подасть апеляцію на рішення суду Лондона за позовом до екс-власників

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Високий суд Лондона ухвалив рішення, відповідно до якого ПриватБанку було відмовлено у розгляді позову до колишніх власників банку. Але суд дозволив оскаржити це рішення. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ПриватБанку, передає УНН.