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ПриватБанк подасть апеляцію на рішення суду Лондона за позовом до екс-власників

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Високий суд Лондона ухвалив рішення, відповідно до якого ПриватБанку було відмовлено у розгляді позову до колишніх власників банку. Але суд дозволив оскаржити це рішення. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ПриватБанку, передає УНН.

ПриватБанк подасть апеляцію на рішення суду Лондона за позовом до екс-власників

"Сьогодні суддя Фанкорт виніс офіційно своє рішення у Високому суді Лондона. Протягом слухання, що відбулося 23 листопада 2018 року в Лондоні, цей суддя надав банку дозвіл на оскарження рішення суду першої інстанції щодо питання юрисдикції. Банк подасть апеляційну скаргу найближчим часом", - зазначається у повідомленні.

При цьому у прес-службі зазначили, що судовий наказ про "всесвітній арешт активів колишніх власників банку, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та шести компаній, які, як заявляється, підконтрольні їм, на суму 2,6 млрд дол. США наразі залишається чинним". "Відповідачам і надалі заборонено, крім іншого, відчужувати свої активи без згоди банку або дозволу англійського суду", - уточнили у банку.

Високий суд Лондона з 25 по 31 липня 2018 року провів низку слухань за позовом ПриватБанку до колишніх власників фінансової установи - українських бізнесменів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова з приводу організації шахрайських схем із виведенням коштів.

За даними ПриватБанку, у листопаді суддя визнав, що банк став жертвою масштабних шахрайських дій, - на суму приблизно від 329 млн дол. до 1,2 млрд дол., але дійшов висновку, що Англійський суд не має юрисдикції для розгляду позову банку проти його колишніх акціонерів.

19 грудня 2017 року Лондонський суд видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова і шести компаній. Ухвалу було затверджено на підставі позову націоналізованого ПриватБанку. Позивачі стверджують, що бізнесмени вивели з банку 1,9 млрд доларів, провівши низку незаконних операцій. 

У середині березня 2018 року Високий суд Лондона зобов’язав структури, пов’язані з Коломойським та Боголюбовим, деталізувати інформацію про операції з коштами банку на 1,9 млрд доларів, одержаними від інших осіб. 

20 березня Коломойський заявив, що не існує незалежного розслідування Kroll стосовно ПриватБанку.

З березня 2018 року екс-власники банку, а також пов’язані з ними офшори та фізичні особи почали подавати десятки позовів в українські суди, у яких оскаржують процедуру націоналізації і вимагають компенсацій за пов’язані з нею фінансові втрати. Таким чином колишні акціонери ПриватБанку оскаржують застосовність юрисдикції Високого суду Лондона під час розгляду позову націоналізованої Україною фінустанови.

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