ПриватБанк подаст апелляцию на решение суда Лондона по иску к экс-владельцам
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Высокий суд Лондона принял решение, согласно которому ПриватБанку было отказано в рассмотрении иска к прежним владельцам банка. Но суд разрешил обжаловать это решение. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПриватБанка, передает УНН.
"Сегодня судья Фанкорт вынес официально свое решение в Высоком суде Лондона. В течение слушания, состоявшегося 23 ноября 2018 года в Лондоне, этот судья предоставил банку разрешение на обжалование решения суда первой инстанции по вопросу юрисдикции. Банк подаст апелляционную жалобу в ближайшее время", - отмечается в сообщении.
При этом в пресс-службе отметили, что судебный приказ о "всемирном аресте активов бывших владельцев банка, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и шести компаний, которые, как заявляется, подконтрольные им, на сумму 2,6 млрд долл. США пока остается в силе". "Ответчикам и впредь запрещено, кроме прочего, отчуждать свои активы без согласия банка или разрешения английского суда", - уточнили в банке.
Высокий суд Лондона с 25 по 31 июля 2018 года провел ряд слушаний по иску ПриватБанка к прежним владельцам финансового учреждения - украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова по организации мошеннических схем с выводом средств.
По данным ПриватБанка, в ноябре судья признал, что банк стал жертвой масштабных мошеннических действий - на сумму примерно от 329 млн долл. до 1,2 млрд долл., но пришел к выводу, что Английский суд не имеет юрисдикции для рассмотрения иска банка против его бывших акционеров.
19 декабря 2017 года Лондонский суд выдал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и шести компаний. Решение было утверждено на основании иска национализированного ПриватБанка. Истцы утверждают, что бизнесмены вывели из банка 1,9 млрд долларов, проведя ряд незаконных операций.
В середине марта 2018 года Высокий суд Лондона обязал структуры, связанные с Коломойским и Боголюбовым, детализировать информацию об операциях со средствами банка на 1,9 млрд долларов, полученными от других лиц.
20 марта Коломойский заявил, что не существует независимого расследования Kroll относительно ПриватБанка.
С марта 2018 года экс-владельцы банка, а также связанные с ними оффшоры и физические лица начали подавать десятки исков в украинские суды, в которых оспаривают процедуру национализации и требуют компенсаций за связанные с ней финансовые потери. Таким образом бывшие акционеры ПриватБанка оспаривают применимость юрисдикции Высокого суда Лондона во время рассмотрения иска национализированного Украиной финучреждения.