Присвоили продукты военных почти на 6 млн гривен: расследование деятельности преступной группы завершено

Досудебное расследование в отношении организованной группы из числа военнослужащих одной из частей в Киевской области и представителей предприятия-поставщика пищевых продуктов завершено. Как сообщили в ГБР, обвинительный акт направлен в суд, передает УНН.

Детали

По данным Бюро, в ходе расследования по материалам СБУ ГБР установило, что участники группы в течение июня-ноября 2023 года скрывали и не выдавали в рацион солдат часть продуктов, которые поставлялись в воинскую часть.

"Сэкономленные" таким образом продукты повторно оприходовались по бухгалтерскому учету воинской части на основании поддельных документов. Полученные деньги за фактически не поставленные продукты распределялись между участниками группы. Таким образом государству был нанесен ущерб на 5,4 млн грн, а почти 1 тыс. военнослужащих во время военного положения регулярно не получали качественное питание.

После разоблачения ГБР преступной схемы, проведения обысков и задержаний фигурантов, в воинской части повторно проверено состояние и условия питания. Военнослужащие части отметили значительное улучшение качества питания: им начали выдавать полный рацион продуктов, согласно установленным стандартам и нормам.

Для обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба на имущество и денежные средства фигурантов наложены аресты с запретом отчуждения.

Добавим

Участники организованной группы подозреваются в завладении чужим имуществом, составлении поддельных документов, присвоении военного имущества по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения и в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 410 УК Украины), добавили в Бюро.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.