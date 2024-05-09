Присвоили продукты военных почти на 6 млн гривен: расследование деятельности преступной группы завершено

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaГосударственное бюро расследований Украины
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
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Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
  •  28211 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
  •  100270 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
  •  102898 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
  •  129401 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  126761 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  131035 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121208 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167635 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150467 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149639 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

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В оккупированном Мариуполе захватчики формируют реестр "нежелательных" жителей

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7 мая 2024, 11:15  •  258416 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
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7 мая 2024, 07:27  •  296997 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  294555 просмотра
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  402761 просмотра

Присвоили продукты военных почти на 6 млн гривен: расследование деятельности преступной группы завершено

Организованная группа военнослужащих и поставщиков продуктов питания в Киевской области присвоила продовольствия на 5,4 миллиона гривен, предназначенного для солдат во время военного положения.

Война •   •  3060 просмотра
Присвоили продукты военных почти на 6 млн гривен: расследование деятельности преступной группы завершено

В Украине в апреле на 25% выросло производство стали

Украинские металлургические предприятия увеличили производство чугуна на 25%, стали - на 33%, а проката - на 30,5% в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экономика •   •  2667 просмотра
В Украине в апреле на 25% выросло производство стали

Несмотря на приказ из москвы: оккупанты в Крыму отменили фейерверки по случаю 9 мая

Оккупационные власти Крыма отказалась от проведения фейерверков на российский "день победы", несмотря на приказ Москвы, ссылаясь на соображения безопасности.

Война •   •  3490 просмотра
Несмотря на приказ из москвы: оккупанты в Крыму отменили фейерверки по случаю 9 мая

В оккупированном Мариуполе захватчики формируют реестр "нежелательных" жителей

В оккупированном Мариуполе российские захватчики формируют реестр "нежелательных" жителей, которым будет запрещено проживать в городе, при этом завозят этнических русских и выходцев из Средней Азии для изменения демографического состава.

Общество •   •  3404 просмотра
В оккупированном Мариуполе захватчики формируют реестр "нежелательных" жителей

Нефть восстанавливается в цене на фоне сокращения запасов в США и роста импорта Китая

Цены на нефть выросли в четверг на фоне падения запасов сырой нефти в США и увеличения китайского импорта, поддерживая ожидания роста спроса в двух крупнейших странах-потребителях нефти в мире.

Экономика •   •  4094 просмотра
Нефть восстанавливается в цене на фоне сокращения запасов в США и роста импорта Китая

россияне вербуют молодежь с оккупированных территорий Украины для на заводы по сборке "шахедов" - Центр нацсопротивления

На оккупированных территориях кремль вербует украинских студентов, в том числе несовершеннолетних, для стажировки на заводе в россии, который собирает иранские беспилотники-камикадзе.

Общество •   •  5455 просмотра
россияне вербуют молодежь с оккупированных территорий Украины для на заводы по сборке "шахедов" - Центр нацсопротивления

Посол Грузии во Франции подал в отставку из-за закона об "иностранных агентах"

Посол Грузии во Франции Гоча Джавахишвили подал в отставку из-за противоречивого закона об иностранных агентах, который обострил отношения Грузии с европейскими партнерами и чрезвычайно усложнил его миссию.

Новости Мира •   •  4328 просмотра
Посол Грузии во Франции подал в отставку из-за закона об "иностранных агентах"

Монумент неидентифицированным защитникам на мемориальном кладбище построят в виде рыцаря в доспехах

Архитекторы Национального военного мемориального кладбища в Украине решили, что памятник неизвестным защитникам должен иметь вид рыцаря в доспехах, отказавшись от более традиционного образа с использованием пустого шлема.

Общество •   •  5577 просмотра
Монумент неидентифицированным защитникам на мемориальном кладбище построят в виде рыцаря в доспехах

Расстрелял гражданский автомобиль в Гостомеле: идентифицирован еще один военнослужащий рф

Идентифицирован очередной российский военнослужащий, который в феврале 2022 года в оккупированном Гостомеле вместе с другими росгвардейцами открыл огонь по гражданскому автомобилю.

Война •   •  6680 просмотра
Расстрелял гражданский автомобиль в Гостомеле: идентифицирован еще один военнослужащий рф

Зеленский о встрече с Мецолой: работаем вместе, чтобы укрепить наши позиции для защиты жизни

Президент Зеленский и Президент Европейского Парламента Мекола встретились в Киеве, чтобы максимизировать усилия для защиты жизни в Украине и Европе от продолжающегося вторжения и атак России.

политика •   •  6659 просмотра
Зеленский о встрече с Мецолой: работаем вместе, чтобы укрепить наши позиции для защиты жизни