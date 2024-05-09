Привласнили харчі військових на майже 6 млн гривень: розслідування діяльності злочинної групи завершено
Київ • УНН
Організована група військовослужбовців та постачальників продуктів харчування у Київській області привласнила продовольства на 5,4 мільйона гривень, призначеного для солдатів під час воєнного стану.
Досудове розслідування стосовно організованої групи з-поміж військовослужбовців однієї з частин в Київській області та представників підприємства-постачальника харчових продуктів завершено. Як повідомили у ДБР, обвинувальний акт направлено до суду, передає УНН.
Деталі
За даними Бюро, в ході розслідування за матеріалами СБУ ДБР встановило, що учасники групи упродовж червня-листопада 2023 року приховували та не видавали у раціон солдат частину продуктів, які поставлялися у військову частину.
"Заощаджені" у такий спосіб харчі повторно оприбутковувалися по бухгалтерському обліку військової частини на підставі підроблених документів. Отримані гроші за фактично не поставлені продукти розподілялися поміж учасниками групи. Таким чином державі було завдано збитків на 5,4 млн грн, а майже 1 тис. військовослужбовці під час воєнного стану регулярно не отримували якісне харчування.
Після викриття ДБР злочинної схеми, проведення обшуків та затримань фігурантів, у військовій частині повторно перевірено стан та умови харчування. Військовослужбовці частини відзначили значне покращення якості харчування: їм почали видавати повний раціон продуктів, згідно з встановленими стандартами та нормами.
Для забезпечення відшкодування завданих державі збитків на майно та грошові кошти фігурантів накладено арешти із забороною відчуження.
Додамо
Учасники організованої групи підозрюються у заволодінні чужим майном, складанні підроблених документів, привласненні військового майна за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 410 КК України), додали у Бюро.
Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.