Пристайко начал переговоры со странами ЕС касательно украинских сезонных работников

"По телефону координируемся с членами правительств стран-членов ЕС, куда приглашают организованные группы украинских сезонных работников. Основная задача - обеспечить им организованный трансфер и надлежащие условия труда, в том числе медицинскую безопасность", - написал Пристайко.

Напомним, накануне Пристайко заявил, что будет координировать с ЕС вопрос выезда за границу украинских сезонных работников.

По телефону координуемося с чиновниками стран-членов ЕС, куда приглашают организованные группы украинских сезонных работников. Основная задача - обеспечить им организован трансфер и надлежащие условия труда, в том числе медицинскую безопасность. pic.twitter.com/52O2UXT9Cm