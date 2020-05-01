Пристайко розпочав переговори з країнами ЄС щодо українських заробітчан
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Віце-прем'єр-міністр України з європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко напередодні розпочав переговори по телефону з колегами з країн-членів ЄС, куди запрошують українських заробітчан, про умови, які мають гарантувати українцям. Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Телефоном координуємося з урядовцями країн-членів ЄС, куди запрошують організовані групи українських сезонних працівників. Основне завдання - забезпечити їм організований трансфер та належні умови праці, зокрема медичну безпеку", - написав Пристайко.
Нагадаємо, напередодні Пристайко заявив, що координуватиме з ЄС питання виїзду за кордон українських заробітчан.
Телефоном координуємося з урядовцями країн-членів ЄС, куди запрошують організовані групи українських сезонних працівників. Основне завдання - забезпечити їм організований трансфер та належні умови праці, зокрема медичну безпеку. pic.twitter.com/52O2UXT9Cm— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) April 30, 2020