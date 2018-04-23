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Пристайко о заблокированной Комиссии Украина-НАТО: венгры нас шантажируют

Киев • УНН

 • 17818 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Венгрия в очередной раз заблокировала министерское заседание комиссии Украина-НАТО, и не исключено, что сделает то же самое с заседанием Комиссии на самом высоком уровне в июле этого года. Об этом в комментарии УНН рассказал глава миссии Украины в НАТО Вадим Пристайко.

Пристайко о заблокированной Комиссии Украина-НАТО: венгры нас шантажируют

“Я бы не сказал, что Венгрия вновь заблокировала комиссию, она ее и не разблокировала. Каждое заседание — это отдельное мероприятие, у нас они происходят несколько раз в год, на разных уровнях. Венгрия как предупреждала, или, скажем так, угрожала, что она будет блокировать, — так и делает это. На уровне министров иностранных дел и министров обороны”, - рассказал он.

По словам главы украинской миссии, первый раз Венгрия заблокировала Комиссию Украина-НАТО еще в прошлом году.

“Это было заседание на уровне министров обороны. Потом — министров иностранных дел, в феврале — опять министров обороны, и сейчас — заседание, на котором собираются все министры иностранных дел стран-членов НАТО плюс Украина, в частности, в это время мы собирались провести заседание Комиссии Украина-НАТО — они заблокировали также. Следующее заседание — министров обороны в июне, я подозреваю, что результат будет таким же”, - добавил он.

Он также напомнил, что в Брюсселе 11-12 июля запланировано заседание Комиссии Украина-НАТО и на высшем уровне — глав государств и правительств.

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На уточнение журналиста, есть ли угроза, что это заседание Комиссии в июле снова будет сорвано Венгрией, Пристайко ответил: “К сожалению, есть”.

“На самом деле противодействие в том же ключе, что и противодействие блокировки всех заседаний — и министерских, и глав государств. Венгры шантажируют нас. Пытаются сделать так, чтобы мы отказались от реформы нашего закона об образовании, реформирования образования, которое предполагает, что школы меньшинств будут также учиться хотя бы частично на украинском языке. И вот Венгрия не нашла лучшего варианта, чем использовать НАТО для того, чтобы шантажировать нас, хотя Альянс не имеет абсолютно ничего общего с образованием национальных меньшинств”, - отметил Пристайко.

По его словам, в отличие от других, эта организация принимает решение консенсусом, и поэтому в Венгрии есть возможность заблокировать любое решение, будучи одним из членов Альянса.

“Это неприятно слышать ни нам, ни НАТО. Здесь нет поддержки у венгров, и НАТО им скажет: ”Слушайте, давайте вы не будете приносить свои двусторонние вопросы с Украиной, каковы бы они ни были, на площадку НАТО“, - добавил он, указав, что Украина до сих пор не удается убедить НАТО в том, что “это, мягко говоря, не цивилизованный шаг”.

Напомним, ранее Пристайко выразил надежду, что до саммита Украина-НАТО в июле проблему с Венгрией должны решить.

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