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Пристайко про заблоковану Комісію Україна-НАТО: угорці нас шантажують

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Угорщина вчергове заблокувала міністерське засідання комісії Україна-НАТО, і не виключено, що зробить те ж саме із засіданням Комісії на найвищому рівні у липні цього року. Про це в коментарі УНН розповів голова місії України в НАТО Вадим Пристайко.

Пристайко про заблоковану Комісію Україна-НАТО: угорці нас шантажують

"Я б не сказав, що Угорщина знов заблокувала комісію, вона її і не розблоковувала. Кожне засідання – це окремий захід, у нас вони відбуваються декілька разів на рік, на різних рівнях. Угорщина як попереджала, або, скажімо так, погрожувала, що вона буде блокувати – так і робить це. На рівні міністрів закордонних справ і міністрів оборони", - розповів він.

За словами голови української місії, перший раз Угорщина заблокувала Комісію Україна-НАТО ще минулого року.

"Це було засідання на рівні міністрів оборони. Потім – міністрів закордонних справ, в лютому – знову міністрів оборони, і зараз – засідання, на якому збираються всі міністри закордонних справ країн-членів НАТО плюс Україна, зокрема у цей час ми збирались провести засідання Комісії Україна-НАТО – вони заблокували також. Наступне засідання – міністрів оборони в червні, я підозрюю, що результат буде таким самим", - додав він.

Він також нагадав, що в Брюсселі 11-12 липня заплановано засідання Комісії Україна-НАТО і на найвищому рівні - глав держав і урядів.

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На уточнення журналіста, чи є загроза, що це засідання Комісії у липні знову буде зірвано Угорщиною, Пристайко відповів: "На жаль, є".

"Насправді протидія в тому самому ключі, як і протидія блокування всіх засідань - і міністерських, і глав держав. Угорці шантажують нас. Намагаються зробити так, щоб ми відмовились від реформи нашого закону про освіту, реформування освіти, яке передбачає, що школи меншин будуть також навчатись хоча б частково українською мовою. І от Угорщина не знайшла кращого варіанту, аніж використати НАТО для того, щоб шантажувати нас, хоча Альянс не має абсолютно нічого спільного з освітою національних меншин", - зазначив Пристайко.

З його слів, на відміну від інших, ця організація приймає рішення консенсусом, і тому в Угорщини є можливість заблокувати будь-яке рішення, будучи одним з членів Альянсу.

"Це неприємно чути ні нам, ні НАТО. Тут немає підтримки у угорців, і НАТО їм скаже: "Слухайте, давайте ви не будете приносити свої двосторонні питання з Україною, які б вони не були,  на майданчик НАТО", - додав він, вказавши, що Україні досі не вдається переконати НАТО в тому, що "це, м’яко кажучи, не цивілізований крок".

Нагадаємо, раніше Пристайко висловив сподівання, що до саміту Україна-НАТО в липні проблему з Угорщиною мають розв'язати.

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