Пристайко готов возглавить МИД, если ему предложат

"Если мне предложат возглавить Министерство иностранных дел - я готов", - отметил дипломат.

При этом он не уточнил, предлагали ли ему занять такую должность.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке.

Справка: Пристайко родился в Одесской области 20 февраля 1970 года. Окончил Киевский политехнический институт и Украинскую академию внешней торговли. В 2012-2014 годах Пристайко занимал должность посла Украины в Канаде. С 2014 по 2017 год - был заместителем министра иностранных дел. В 2017 году был назначен главой миссии Украины при НАТО.