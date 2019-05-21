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Пристайко готовий очолити МЗС, якщо йому запропонують

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Постійний представник України в НАТО Вадим Пристайко заявив, що готовий очолити Міністерство закордонних справ, якщо отримає таку пропозицію. Про це він сказав журналістам у вівторок, передає кореспондент УНН.

“Якщо мені запропонують очолити Міністерство закордонних справ - я готовий”, - зазначив дипломат.

Водночас він не уточнив, чи пропонували йому обійняти таку посаду.

Як повідомляв УНН, минулого тижня міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав заяву про відставку.

Довідка: Пристайко народився в Одеській області 20 лютого 1970 року. Закінчив Київський політехнічний інститут та Українську академію зовнішньої торгівлі. У 2012-2014 роках Пристайко обіймав посаду посла України в Канаді. З 2014 по 2017 рік – був заступником міністра закордонних справ. У 2017 році був призначений главою місії України при НАТО.

Українські Національні Новини

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