Пристайко готовий очолити МЗС, якщо йому запропонують
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Постійний представник України в НАТО Вадим Пристайко заявив, що готовий очолити Міністерство закордонних справ, якщо отримає таку пропозицію. Про це він сказав журналістам у вівторок, передає кореспондент УНН.
“Якщо мені запропонують очолити Міністерство закордонних справ - я готовий”, - зазначив дипломат.
Водночас він не уточнив, чи пропонували йому обійняти таку посаду.
Як повідомляв УНН, минулого тижня міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав заяву про відставку.
Довідка: Пристайко народився в Одеській області 20 лютого 1970 року. Закінчив Київський політехнічний інститут та Українську академію зовнішньої торгівлі. У 2012-2014 роках Пристайко обіймав посаду посла України в Канаді. З 2014 по 2017 рік – був заступником міністра закордонних справ. У 2017 році був призначений главою місії України при НАТО.