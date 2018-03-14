Ускоренное принятие Украины в НАТО гарантировало бы войну альянса с Россией - отставной генерал
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Ускоренное принятие Украины в НАТО в ответ на отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля в Британии было бы неверным шагом, поскольку такой расклад почти наверняка гарантировал бы войну НАТО с Россией. Такое мнение высказал отставной британский генерал Ричард Ширрефф в интервью изданию DW, передает УНН.
"Я не думаю, что это (ускорить сближение НАТО с Украиной) - хорошая идея", - заявил Ширрефф.
По его мнению, обещание Украине членства в НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году, не имея убедительных возможностей подкрепить его, была ошибкой.
"Страны НАТО находятся в хорошем положении для поддержки Украины, и нам стоит это делать. Лично я считаю, что это лучше всего делать на двусторонней основе, так как предоставление неоспоримых гарантий Украине почти наверняка гарантирует войну НАТО с Россией ", - сказал генерал.
НАТО должно признать, что это - оборонный альянс, отметил Ширрефф, и его задача - защита территории стран-членов.
"Это не означает, что мы должны предоставить право вето господину Путину или кому бы то ни было о том, кто может стать членом НАТО. Но НАТО должно быть реалистом в стратегическом плане. Было правильным шагом принять страны Балтии и бывшего Варшавского договора. Но принятие Украины в НАТО не было бы прагматичным решением", - добавил он.
Напомним, НАТО находится на контакте с руководством Великобритании из-за дела бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Генштаба РФ Сергея Скрипаля, которое вызывает "серьезную озабоченность альянса".