Ускоренное принятие Украины в НАТО гарантировало бы войну альянса с Россией - отставной генерал

КИЕВ. 14 марта. УНН. Ускоренное принятие Украины в НАТО в ответ на отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля в Британии было бы неверным шагом, поскольку такой расклад почти наверняка гарантировал бы войну НАТО с Россией. Такое мнение высказал отставной британский генерал Ричард Ширрефф в интервью изданию DW, передает УНН.