Прискорене прийняття України в НАТО гарантувало би війну альянсу з Росією - відставний генерал
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Прискорене прийняття України в НАТО у відповідь на отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля в Британії було б невірним кроком, оскільки такий розклад майже напевно гарантував би війну НАТО з Росією. Таку думку висловив відставний британський генерал Річард Ширрефф у інтерв’ю виданню DW, передає УНН.
“Я не думаю, що це (прискорити зближення НАТО з Україною) — хороша ідея”, — заявив Ширрефф.
На його думку, обіцянка Україні членства в НАТО на саміті в Бухаресті у 2008 році, не маючи переконливих можливостей підкріпити його, була помилкою.
“Країни НАТО знаходяться в хорошому положенні для підтримки України, і нам варто це робити. Особисто я вважаю, що це найкраще робити на двосторонній основі, тому що надання беззаперечних гарантій Україні майже напевно гарантує війну НАТО з Росією”, — сказав генерал.
НАТО має визнати, що це — оборонний альянс, зазначив Ширрефф, і що його завдання — захист території країн-членів.
“Це не означає, що ми повинні надати право вето пану Путіну або кому б то не було щодо того, хто може стати членом НАТО. Але НАТО повинен бути реалістом у стратегічному плані. Було правильним кроком прийняти країни Балтії та колишнього Варшавського договору. Але прийняття України в НАТО не було б прагматичним рішенням”, — додав він.
Нагадаємо, НАТО перебуває в контакті з керівництвом Великої Британії через справу колишнього співробітника Головного розвідувального управління Генштабу РФ Сергія Скрипаля, яка викликає “серйозну заклопотаність альянсу”.