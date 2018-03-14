Прискорене прийняття України в НАТО гарантувало би війну альянсу з Росією - відставний генерал

КИЇВ. 14 березня. УНН. Прискорене прийняття України в НАТО у відповідь на отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля в Британії було б невірним кроком, оскільки такий розклад майже напевно гарантував би війну НАТО з Росією. Таку думку висловив відставний британський генерал Річард Ширрефф у інтерв’ю виданню DW, передає УНН.