Прекращение поставок бензина А-95 из Беларуси приведет к резкому росту цен на топливо - эксперты

Эксперты отмечают важную роль Беларуси в поставке нефтепродуктов в Украину. По словам Геннадия Рябцева, в прошлом месяце больше 80% бензина в Украину поступило из Беларуси. Он также отмечает, что государство входит в пятерку стран по объему товарооборота.

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“В объемах потребления топлива - белорусское топливо занимает более трети. В прошлом месяце больше 80% бензина было поставлено из Беларуси. И она ни разу не прекращала поставки нефтепродуктов, несмотря на настойчивые просьбы России и несмотря на то, что является союзным государством для РФ”, - отмечает Рябцев.

Детали

По словам экономиста Александра Охрименко, альтернативными странами-поставщиками нефтепродуктов для Украины могут стать Литва и Румыния. При этом он отмечает, что при таком ходе событий, в стране ожидается всплеск роста цен на топливо.

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“Если это произойдет, то все развернется явно не в нашу сторону. Вот эту “дырку” закрыть будет невозможно. Беларусь один из основных поставщиков нефтепродуктов. Да, можно завозить из Литвы, из Румынии, но цена будет завышена, потому что прекращение поставок из Беларуси приведет к всплеску роста цен на бензин в Украине”, - отметил Охрименко.

Эксперты считают, что в случае принятия окончательного решения о прекращении поставок бензина из Беларуси в Украину - основная вина ляжет на украинское правительство в связи с прекращением авиасообщения с Беларусью.

Контекст

28 мая директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн на своей странице в Facebook заявил, что Беларусь приостанавливает поставки бензина А-95 в Украину. По его информации, переговоры по поставкам бензина еще продолжаются. Также Куюн подчеркнул, что теперь в Украину надо осуществить поставку 50 тыс. тонн бензина А-95.

Добавим

Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров.

Что было ранее

Украина остановила авиасообщение с Беларусью с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь, а белорусским самолетам с 29 мая - в авиапространстве Украины.

Это последовало после того, как Минск 23 мая поднял в воздух военный самолет, чтобы заставить пассажирский самолет Ryanair приземлиться. После этого белорусские власти задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который находился на борту посаженного самолета, что вызвало международный резонанс.