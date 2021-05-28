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Припинення поставок бензину А-95 з Білорусі призведе до різкого зростання цін на пальне - експерти

Київ • УНН

 • 35221 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Остаточне рішення Білорусі про припинення постачання бензину А-95 в Україну призведе до різкого сплеску цін на пальне. Про це в коментарі УНН розповіли директор спеціальних програм науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев і економіст Олександр Охріменко.

Припинення поставок бензину А-95 з Білорусі призведе до різкого зростання цін на пальне - експерти

Експерти відзначають важливу роль Білорусі в постачанні нафтопродуктів в Україну. За словами Геннадія Рябцева, минулого місяця понад 80% бензину в Україну надійшло з Білорусі. Він також зазначає, що держава входить до п'ятірки країн за обсягом товарообігу.

Цитата:

"В обсягах споживання палива - білоруське паливо займає понад третину. Минулого місяця понад 80% бензину було поставлено з Білорусі. І вона жодного разу не припиняла поставки нафтопродуктів, попри наполегливі прохання Росії і попри те, що є союзною державою для РФ", - відзначає Рябцев.

Деталі

За словами економіста Олександра Охріменка, альтернативними країнами-постачальниками нафтопродуктів для України можуть стати Литва і Румунія. При цьому він відзначає, що за такого перебігу подій, у країні очікується сплеск у зростанні цін на паливо.

Цитата:

"Якщо це станеться, то все розгорнеться явно не в нашу сторону. Ось цю "дірку" закрити буде неможливо. Білорусь - один з основних постачальників нафтопродуктів. Так, можна завозити з Литви, з Румунії, але ціна буде завищена, тому що припинення поставок з Білорусі призведе до сплеску зростання цін на бензин в Україні", - зазначив Охріменко.

Експерти вважають, що в разі ухвалення остаточного рішення про припинення поставок бензину з Білорусі в Україну - основна провина ляже на український уряд в зв'язку з припиненням авіасполучення з Білоруссю.

Контекст

28 травня директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн на своїй сторінці в Facebook заявив, що Білорусь призупиняє постачання бензину А-95 в Україну. За його інформацією, переговори з постачання бензину ще тривають. Також Куюн підкреслив, що тепер в Україну треба здійснити поставку 50 тис. тонн бензину А-95.

Додамо

Білорусь запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів.

Що було раніше

Україна зупинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, українським авіакомпаніям та літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь, а білоруським літакам з 29 травня - в авіапросторі України.

Це послідувало після того, як Мінськ 23 травня підняв у повітря військовий літак, щоб змусити пасажирський літак Ryanair приземлитися. Після цього білоруська влада затримала опозиційного журналіста Романа Протасєвіча, який перебував на борту посадженого літака, що викликало міжнародний резонанс.

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