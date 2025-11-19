Принудительный вывоз 15 украинских детей в РФ: российскому штурмовику объявлено подозрение

Разоблачен организатор принудительного вывоза 15 воспитанников Новопетровской специальной школы из оккупированной Николаевщины в Россию. Офис Генерального прокурора совместно с СБУ сообщил о подозрении военному вс рф, информирует УНН.

Детали

Правоохранители выяснили, что организация депортации 15 воспитанников Новопетровской специальной школы из оккупированной Николаевщины в Россию проводилась представителем вс оккупанта - это военный 2-го десантно-штурмового батальона 108-го полка 7-й дшд 58-й армии России.

Контекст

Во время оккупации Новопетровки в школе оставались 15 детей: сироты, лишенные родительской опеки и дети в сложных жизненных обстоятельствах. Они были под опекой директора и ее мужа, которые пытались обеспечить им безопасность.

По данным прокуратуры, военные армии оккупанта регулярно приходили в школу, проверяли помещения и считали детей.

Когда узнали о намерении директора эвакуировать их на подконтрольную Украине территорию, подозреваемый со своими подчиненными угрожал оружием, допросил ее и установил в школе охрану - пишет пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

Фигурант дела уже на следующий день приказал силой вывезти детей вместе с директором и ее мужем в Степановку на Херсонщине. Там пленников незаконно удерживали около трех месяцев.

В октябре 2022 года детей переместили дальше: лодкой через Днепр в Олешки, автобусом в Армянск, затем поездом в Анапу. В России их разместили в детском учреждении, заставляли петь гимн РФ, участвовать в пропаганде, запрещали говорить по-украински. Детей постоянно давили психологически и навязывали пророссийские взгляды.

Следствие установило, что никаких реальных оснований для "эвакуации" не было — в школе были запасы продуктов, медикаментов и укрытия, боевые действия рядом не велись.

Важно отметить, что все 15 детей в рамках инициативы Bring Kids Back UA уже возвращены домой.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения Украина вернула более 1600 детей, незаконно вывезенных в Россию. Президент Владимир Зеленский подчеркивает необходимость международной поддержки для возвращения около 19,5 тысяч детей, которые, по оценкам, еще находятся в РФ.