Примусове вивезення 15 українських дітей до рф: російському штурмовику оголосили підозру
Київ • УНН
Викрито організатора примусового вивезення 15 вихованців Новопетрівської спеціальної школи з окупованої Миколаївщини до росії. Офіс Генерального прокурора спільно зі СБУ повідомив про підозру військовому зс рф, інформує УНН.
Деталі
Правоохоронці з'ясували, що організація депортації 15 вихованців Новопетрівської спеціальної школи з окупованої Миколаївщини до росії проводилася представником зс окупанта - це військовий 2-го десантно-штурмового батальйону 108-го полку 7-ї дшд 58-ї армії росії.
Контекст
Під час окупації Новопетрівки у школі залишалися 15 дітей: сироти, позбавлені батьківського піклування та діти у складних життєвих обставинах. Вони були під опікою директорки та її чоловіка, які намагалися забезпечити їм безпеку.
За даними прокуратури, військові армії окупанта регулярно приходили до школи, перевіряли приміщення й рахували дітей.
Коли дізналися про намір директорки евакуювати їх на підконтрольну Україні територію, підозрюваний зі своїми підлеглими погрожував зброєю, допитав її та встановив у школі варту
Фігурант справи вже наступного дня наказав силоміць вивезти дітей разом із директоркою та її чоловіком до Степанівки на Херсонщині. Там бранців незаконно утримували близько трьох місяців.
У жовтні 2022 року дітей перемістили далі: човном через Дніпро до Олешок, автобусом до Армянська, потім потягом до Анапи. У росії їх розмістили в дитячому закладі, змушували співати гімн рф, брати участь у пропаганді, забороняли говорити українською. Дітей постійно тиснули психологічно та нав’язували проросійські погляди.
Слідство встановило, що жодних реальних підстав для "евакуації" не було — у школі були запаси продуктів, медикаментів та укриття, бойові дії поруч не велися.
Важливо зазначити, що усіх 15 дітей в межах ініціативи Bring Kids Back UA вже повернуто додому
Нагадаємо
З початку повномасштабного вторгнення Україна повернула понад 1600 дітей, незаконно вивезених до росії. Президент Володимир Зеленський наголошує на необхідності міжнародної підтримки для повернення близько 19,5 тисяч дітей, які, за оцінками, ще перебувають у рф.