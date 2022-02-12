Принципы интеллектуальной храбрости и науки: День Дарвина и Трех святителей - 12 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Сегодня празднуют международный праздник, приуроченный ко дню рождения Чарльза Дарвина как великого ученого, а также Трех Святителей, которые написали богослужение за которым правят до сих пор. Об этом информирует УНН.
Международный день Дарвина
Этот праздник, приуроченный ко дню рождения Чарльза Дарвина и посвящен его вкладу в науку, а также популяризации науки. Отмечается во всем мире. Миссия Международного дня Дарвина заключается в том, чтобы вдохновить людей по всему миру, чтобы они использовали принципы интеллектуальной храбрости, научного любопытства, мышление и жажды правды, как это воплощал Чарлз Дарвин. К этому дню могут быть приурочены общественные церемонии с официальными речами, образовательные симпозиумы, торжественные обеды и вечеринки, выставки, обсуждение книг, приемы и другие мероприятия.
Крестьянский праздник Трех Святителей
В этот день почитается память трех великих иерархов, учителей, проповедников и Отцов Восточной Церкви: св. Василия Великого, св. Григория Богослова и св. Иоанна Златоуста. В Украине праздник известен как праздник Трех Святителей.
Заслуги трех святых перед Церковью:
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- Передали чистую веру Никейского Собора,
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- Объяснили догматы о Святой Троице, Христе Божество и Пресвятую Евхаристию.
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- Минимум двое из них являются авторами Божественной литургии, чин которой выдерживается и сегодня (литургия Иоанна Златоуста отправляется по воскресеньям и на праздники, литургия Василия Великого в особых случаях)
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За их заслуги Восточная Церковь называет их в своих богослужениях равноапостольными, органами Святого Духа и колоннами Церкви. Все они жили в четвертом веке — золотом веке христианской веры.
Именинники:Василий, Григорий, Ипполит, Иван, Петр, Федор, Стефан, Зенон, Феофил