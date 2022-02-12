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15 марта, 19:03 • 101353 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 131326 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 117121 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111180 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101293 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 98528 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85832 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 119112 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Принципы интеллектуальной храбрости и науки: День Дарвина и Трех святителей - 12 февраля

Принципы интеллектуальной храбрости и науки: День Дарвина и Трех святителей - 12 февраля

Киев • УНН

 • 22026 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Сегодня празднуют международный праздник, приуроченный ко дню рождения Чарльза Дарвина как великого ученого, а также Трех Святителей, которые написали богослужение за которым правят до сих пор. Об этом информирует УНН.

Международный день Дарвина

Этот праздник, приуроченный ко дню рождения Чарльза Дарвина и посвящен его вкладу в науку, а также популяризации науки. Отмечается во всем мире. Миссия Международного дня Дарвина заключается в том, чтобы вдохновить людей по всему миру, чтобы они использовали принципы интеллектуальной храбрости, научного любопытства, мышление и жажды правды, как это воплощал Чарлз Дарвин. К этому дню могут быть приурочены общественные церемонии с официальными речами, образовательные симпозиумы, торжественные обеды и вечеринки, выставки, обсуждение книг, приемы и другие мероприятия.

Крестьянский праздник Трех Святителей

В этот день почитается память трех великих иерархов, учителей, проповедников и Отцов Восточной Церкви: св. Василия Великого, св. Григория Богослова и св. Иоанна Златоуста. В Украине праздник известен как праздник Трех Святителей.

Заслуги трех святых перед Церковью:

  • Передали чистую веру Никейского Собора,
  • Объяснили догматы о Святой Троице, Христе Божество и Пресвятую Евхаристию.
  • Минимум двое из них являются авторами Божественной литургии, чин которой выдерживается и сегодня (литургия Иоанна Златоуста отправляется по воскресеньям и на праздники, литургия Василия Великого в особых случаях)

За их заслуги Восточная Церковь называет их в своих богослужениях равноапостольными, органами Святого Духа и колоннами Церкви. Все они жили в четвертом веке — золотом веке христианской веры.

Именинники:Василий, Григорий, Ипполит, Иван, Петр, Федор, Стефан, Зенон, Феофил

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Украинские Национальные Новости

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