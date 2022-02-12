Принципи інтелектуальної хоробрості та науки: День Дарвіна та Трьох святителів - 12 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Сьогодні святкують міжнародне свято, приурочене до дня народження Чарльза Дарвіна як великого науковця, а також Трьох Святителів, які написали богослужіння за якими правлять й досі. Про це інформує УНН.
Міжнародний день Дарвіна
Це свято, приурочене до дня народження Чарльза Дарвіна та присвячено його внеску в науку, а також популяризації науки. Відзначається в усьому світі. Місія Міжнародного дня Дарвіна полягає в тому, щоб надихнути людей по всьому світу, щоб вони використовували принципи інтелектуальної хоробрості, наукової цікавості, мислення та прагнення правди, як це втілював Чарлз Дарвін. До цього дня можуть бути приурочені громадські церемонії з офіційними промовами, освітні симпозіуми, урочисті обіди та вечірки, виставки, обговорення книг, прийоми та інші заходи.
Хрестиянське свято Трьох Святителів
В цей день вшановується пам'ять трьох великих ієрархів, учителів, проповідників і Отців Східної Церкви: св. Василія Великого, св. Григорія Богослова і св. Івана Золотоустого. В Україні свято відоме як свято Трьох Святителів.
Заслуги трьох святих перед Церквою:
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- передали чисту віру Нікейського Собору,
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- пояснили догмати про Святу Трійцю, Христове Божество та Пресвяту Євхаристію.
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- Мінімум двоє з них є авторами Божественної літургії, чин якої витримується і сьогодні (літургія Івана Золотоуста відправляється щонеділі і на свята, літургія Василія Великого в особливих випадках)
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За їхні заслуги Східна Церква називає їх у своїх богослужіннях рівноапостольними, органами Святого Духа та колонами Церкви. Всі вони жили в четвертому столітті — золотому віці християнської віри.
Іменинники: Василь, Григорій, Іполит, Іван, Петро, Федір, Стефан, Зенон, Феофіл