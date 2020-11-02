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Принц Уильям признался, что в апреле перенес COVID-19

Принц Уильям признался, что в апреле перенес COVID-19

Киев  •  УНН

 • 28892 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Герцог Кембриджский принц Уильям признался, что перенес COVID-19 в апреле, но не говорил об этом, чтобы не вызвать панику у народа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Sun.

"38-летний наследник престола заболел коронавирусной болезнью в апреле, через несколько дней после того, как он свалил с ног его отца Чарльза и премьер-министра Бориса Джонсона. Уильям сказал одному из свидетелей на помолвке - "Там происходят важные вещи, а я не хотел никого волновать", - сообщили в СМИ.

Сообщается, что принц Уильям лечился у придворных врачей, и, по рекомендациям, изолировался в семейном доме Анмер-Холл в Норфолке.

"Примечательно, что в течение апреля он совершил 14 телефонных и видеозвонков", - указано в сообщении.

Указано, что вирус сильно поразил принца Уильяма и тот шесть дней не вставал.

"В один момент он изо всех сил пытался дышать, поэтому очевидно, что все вокруг были в панике. Увидев медиков и получив положительные результаты - что, очевидно, было шоком, учитывая то, насколько он здоров - Уильям решил, что все должно быть как всегда. Он твердо решил выполнить свои обязательства", - сообщил источник в Букингемском дворце.

Отмечается, что по мнению принца Уильяма, после сообщений о болезни у принца Чарльза и премьер-министра Бориса Джонсона - новость о его болезни могла вызвать панику в стране.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в тяжелой форме перенес болезнь, вызванную новым коронавирусом. Он был госпитализирован с COVID-19 5 апреля. В больнице глава британского правительства провел неделю, в том числе несколько дней в отделении интенсивной терапии. После выписки политик признался, что был близок к смерти, и две недели восстанавливал здоровье в загородной резиденции Чекерс под Лондоном.

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