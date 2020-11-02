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Принц Вільям зізнався, що у квітні перехворів на COVID-19

Принц Вільям зізнався, що у квітні перехворів на COVID-19

Київ • УНН

 • 28923 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Герцог Кембриджський принц Вільям зізнався, що перехворів на COVID-19 у квітні, але не говорив про це, щоб не викликати паніку у народу. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Sun.

"38-річний спадкоємець престолу захворів на коронавірусну хворобу у квітні, через кілька днів після того, як він звалив з ніг його батька Чарльза та прем’єр-міністра Бориса Джонсона. Вільям сказав одному зі свідків на заручинах - “Там відбуваються важливі речі, а я не хотів нікого хвилювати”, - повідомили в ЗМІ.

Повідомляється, що принц Вільям лікувався у придворних лікарів, і, за рекомендаціями, ізолювався у сімейному будинку Анмер-Холл у Норфолку.

“Примітно, що протягом квітня він здійснив 14 телефонних та відеодзвінків”, - вказано у повідомленні.

Вказано, що вірус сильно вразив принца Вільяма і той шість днів не вставав.

“В один момент він з усіх сил намагався дихати, тому очевидно, що всі навколо були в паніці. Побачивши медиків і отримавши позитивні результати - що, очевидно, було шоком з огляду на те, наскільки він здоровий - Вільям вирішив, що все має бути як завжди. Він твердо вирішив виконати свої зобов'язання", - повідомило джерело у Букінгемському палаці.

Зазначається, що на думку принца Вільяма, після повідомлень про хворобу у принца Чарльза та прем’єр-міністра Бориса Джонсона - новина про його хворобу могла викликати паніку в країні.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у тяжкій формі переніс хворобу, викликану новим коронавірусом. Він був госпіталізований з COVID-19 5 квітня. У лікарні очільник британського уряду провів тиждень, зокрема кілька днів у відділенні інтенсивної терапії. Після виписки політик зізнався, що був близький до смерті, і два тижні відновлював здоров'я в заміській резиденції Чекерс під Лондоном. 

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