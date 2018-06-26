Принц Уильям призвал никогда не забывать ужасы Холокоста

“Мы никогда не должны забывать Холокост, убийство шести миллионов мужчин, женщин и детей только потому, что они были евреями. Мы все должны изучать уроки прошлого поколения и помнить его ужасы, чтобы они никогда не повторялись”, — написал Уильям в этой книге. В записи он также отметил, что гордится тем, что его прабабушка, принцесса Греческая и Датская Алиса Баттенберг (1885-1969), участвовала в спасении евреев в оккупированных гитлеровцами Афинах и причислена к “праведникам народов мира” (в мирской жизни термин используется государством Израиль для празднования неевреев, которые рисковали жизнью во время Холокоста, чтобы спасти жизнь евреям от уничтожения нацистами).

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Имя принцессы Алисы — матери мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа — звучало и после визита в Яд Вашем встречи Уильяма с президентом Израиля Реувен Ривлин и премьер-министром страны Беньямином Нетаньяху. О заявлениях, сделанных на этих встречах Уильямом, в Великобритании ничего не сообщается, поскольку официально члены королевской семьи не имеют права высказываться на политические темы. В то же время Press Association передает слова Нетаньяху, который заявил, что принц должен “гордиться своей прабабушкой, которая спасла беззащитных евреев”. Во встрече с британским принцем и израильскими президентом и премьером также приняли родственники спасенных принцессой людей.

В четверг Уильям планирует посетить могилу Алисы Баттенберг, которая похоронена в русской православной церкви Святой Марии Магдалины в Гефсимании, что находится в Восточном Иерусалиме.

В среду же у Уильяма запланирована встреча с президентом Палестины Махмудом Аббасом и палестинской молодежью на Западном берегу реки Иордан.

Принц Уильям находится на Ближнем Востоке с пятидневной турне, которое началось с посещения Иордании. Он является первым представителем британской королевской семьи, посещает Израиль и палестинские территории в официальном качестве.

Напомним, 24 июня в результате нападения на лагерь ромов во Львове четыре человека получили ножевые ранения, один пострадавший погиб. За нападение задержали 8 человек, из них 7 — ученики львовских школ, еще один — 20-летний организатор. Им грозит наказание на срок от 15 лет до пожизненного заключения. Подозреваемые в нападении признали свою принадлежность к незарегистрированного группировки “Трезвая и зла молодежь”, которое использовало символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division.