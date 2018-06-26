Принц Вільям закликав ніколи не забувати жахи Голокосту

“Ми ніколи не повинні забувати Голокост, вбивство шести мільйонів чоловіків, жінок і дітей тільки тому, що вони були євреями. Ми всі повинні вивчати уроків минулого наступні покоління і пам’ятати про його жахи, щоб вони ніколи не повторювалися”, — написав Вільям у цій книзі. У записі він також зазначив, що пишається тим, що його прабабуся, принцеса Грецька і Данська Аліса Баттенберг (1885-1969), брала участь у порятунку євреїв в окупованих гітлерівцями Афінах і зарахована до “праведників народів світу” (в світському житті термін використовується державою Ізраїль для відзначення неєвреїв, які ризикували життям під час Голокосту, щоб врятувати життя євреям від знищення нацистами).

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Ім’я принцеси Аліси — матері чоловіка королеви Єлизавети II принца Філіпа — звучало і після візиту в Яд Вашем зустрічі Вільяма з президентом Ізраїлю Реувеном Рівліном і прем’єр-міністром країни Беньяміном Нетаньягу. Про заяви, зроблені на цих зустрічах Вільямом, у Великій Британії нічого не повідомляється, оскільки офіційно члени королівської сім’ї не мають права висловлюватися на політичні теми. У той же час Press Association передає слова Нетаньягу, який заявив, що принц повинен “дуже пишатися своєю прабабусею, яка врятувала беззахисних євреїв”. Участь у зустрічі з британським принцом і ізраїльськими президентом і прем’єром також взяли родичі врятованих принцесою людей.

У четвер Вільям планує відвідати могилу Аліси Баттенберг, яка похована в російській православній церкві Святої Марії Магдалини у Гефсиманії, що знаходиться в Східному Єрусалимі.

У середу ж у Вільяма запланована зустріч з президентом Палестини Махмудом Аббасом і палестинською молоддю на Західному березі річки Йордан.

Принц Вільям знаходиться на Близькому Сході з п’ятиденним турне, яке почалося з відвідин Йорданії. Він є першим представником британської королівської сім’ї, який відвідує Ізраїль і палестинські території здійснювали свої офіційні повноваження.

Нагадаємо, 24 червня внаслідок нападу на табір ромів у Львові четверо осіб отримали ножові поранення, один постраждалий загинув. За напад затримали 8 осіб, з них 7 — учні львівських шкіл, ще один — 20-річний організатор. Їм загрожує покарання на термін від 15 років до довічного ув’язнення. Підозрювані у нападі визнали свою приналежність до незареєстрованого угруповання “Твереза і зла молодь”, яке використовувало символіку ультраправої націоналістичної організації Misanthropic Division.