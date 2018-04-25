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Принц Уильям пошутил про "сильное имя" своего новорожденного сына

Киев • УНН

 • 19538 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Герцог Кембриджский пошутил про "сильное имя" своего новорожденного сына, в то время как весь мир ожидает официального объявления имени принца, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Принц Уильям пошутил про "сильное имя" своего новорожденного сына

Через два дня после рождения третьего ребенка принц Уильям посетил Вестминстерское аббатство в честь Дня АНЗАК — национального праздника Австралии и Новой Зеландии.

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Когда герцог встретился с верховным комиссаром Новой Зеландии в Великобритании, настоятель церкви Джерри Матепара пошутил по поводу долгожданного имени новорожденного ребенка: “Джерри, я хотел бы, чтобы это был Джерри”.

Герцог ответил: “Джерри — сильное имя”.

На вопрос, как чувствуют себя мать и ребенок, он сказал: “Очень хорошо, спасибо”.

Как сообщал УНН, 23 апреля Кейт Миддлтон родила сына, который стал третьим ребенком у нее с принцем Уильямом.

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