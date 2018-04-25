Принц Уильям пошутил про "сильное имя" своего новорожденного сына
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Герцог Кембриджский пошутил про "сильное имя" своего новорожденного сына, в то время как весь мир ожидает официального объявления имени принца, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Через два дня после рождения третьего ребенка принц Уильям посетил Вестминстерское аббатство в честь Дня АНЗАК — национального праздника Австралии и Новой Зеландии.
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Когда герцог встретился с верховным комиссаром Новой Зеландии в Великобритании, настоятель церкви Джерри Матепара пошутил по поводу долгожданного имени новорожденного ребенка: “Джерри, я хотел бы, чтобы это был Джерри”.
Герцог ответил: “Джерри — сильное имя”.
На вопрос, как чувствуют себя мать и ребенок, он сказал: “Очень хорошо, спасибо”.
Как сообщал УНН, 23 апреля Кейт Миддлтон родила сына, который стал третьим ребенком у нее с принцем Уильямом.