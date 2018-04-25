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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Принц Вільям пожартував про "сильне ім'я" свого новонародженого сина

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Герцог Кембриджський пожартував щодо "сильного імені" свого новонародженого сина, у той час як весь світ очікує на офіційне оголошення імені принца, передає УНН з посиланням на Sky News.

Принц Вільям пожартував про "сильне ім'я" свого новонародженого сина

Через два дні після народження третьої дитини принц Уільям відвідав Вестмінстерське абатство на честь Дня АНЗАК — національного свята Австралії та Нової Зеландії.

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Коли герцог зустрівся з верховним комісаром Нової Зеландії у Великій Британії, настоятель церкви Джеррі Матепара пожартував щодо довгоочікуваного імені новонародженої дитини: “Джері, я хотів би, щоб це був Джеррі”.

Герцог відповів: “Джеррі — сильне ім’я”.

На питання, як почувають себе мати і дитина, він сказав: “Дуже добре, дякую”.

Як повідомляв УНН,  23 квітня Кейт Міддлтон народила сина, який став третьою дитиною у неї з принцом Вільямом.

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