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Принц Чарльз хочет предоставить больше доступа к королевским дворцам, когда займет трон

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 мая. УНН. Принц Чарльз стремится предоставить людям больше доступа к королевским дворцам, когда он станет королем, сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

Принц Чарльз хочет предоставить больше доступа к королевским дворцам, когда займет трон

Детали

Так, принц Уэльский хочет, чтобы Букингемский дворец, Кларенс-хаус, Виндзорский замок, Сандрингем и Балморал превратились из "частных пространств на общественные".

До того, как пандемия коронавируса заставила их закрыть, части королевских резиденций были открыты для публики, но некоторые только в определенное время года.

Имеется в виду, что наследник престола хочет, чтобы их было больше, чтобы они открывались шире и на более длительные периоды в течение года.

Как сообщает издание, в настоящее время проводятся консультации с участием герцогини Корнуоллской, герцога и герцогини Кембриджских и других членов королевской семьи.

Букингемский дворец и его сады относятся к числу пространств, которые могут быть открыты в течение года, когда Чарльз станет королем, в том числе, когда он останется там.

Дополнение

Двоюродного брата королевы Елизаветы II принца Майкла Кентского обвинили в попытках продать доступ к президенту России Владимиру Путину.

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