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За інформацією відомства, принц Кентський був готовий використовувати свій статус для особистої вигоди, і таємно пропонував свої зв'язки з Кремлем.

Як повідомляється, з двоюрідним братом королеви зустрілися журналісти під виглядом бізнесменів з Південної Кореї. Вони запропонували йому використовувати його титули для просування інтересів компанії на російському ринку.

Принц з ентузіазмом відреагував на пропозицію, запевнивши "бізнесменів", що у нього є давній зв'язок з РФ, яка "може принести користь". Він також зазначив, що колись його нагородили орденом Дружби, однією з найпрестижніших російських нагород.

Під час бесіди був присутній один з бізнес-партнерів принца маркіз Редінг. Він назвав кузена королеви "неофіційним послом Її Величності в Росії" після того, як принц пішов. За словами Редінга, кузен королеви міг би зустрітися з Путіним і виступити від імені компанії, створеної журналістами. У розслідуванні також говориться, що Редінг попередив, що послуги принца є конфіденційними.

Друг принца також розповів журналістам, що вартість послуг складе близько 50 тисяч фунтів стерлінгів за п'ятиденну поїздку Майкла Кентського в Росію.

Крім того, за його словами, принц був готовий записати спіч в Кенсингтонському палаці, в якому говорилося б про його підтримку фіктивній компанії. За це братові королеви Великобританії пропонували 200 тисяч доларів.

Після низки таких оголошень, прес-секретар принца заявив газеті The Sunday Times, що маркіз "зробив пропозиції, які принц Майкл не хотів або не зміг би виконати". Від імені принца також підкреслили, що принц Кентський вже майже 18 років не контактував з Путіним або його оточенням.

За даними видання, маркіз Редінг надіслав електронного листа співрозмовникам, в якому заявив, що шкодує про свої заяви з приводу зв'язків принца і РФ.