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Брата королевы Елизаветы II обвинили в попытке продать доступ к Путину - СМИ

Брата королевы Елизаветы II обвинили в попытке продать доступ к Путину - СМИ

Киев  •  УНН

 • 18129 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Двоюродного брата королевы Елизаветы II принца Майкла Кентского обвинили в попытках продать доступ к президенту России Владимиру Путину. Об этом говорится в расследовании The Sunday Times, пишет УНН.

Детали

По информации ведомства, принц Кентский был готов использовать свой статус для личной выгоды, и тайно предлагал свои связи с Кремлем.

Как сообщается, с двоюродным братом королевы встретились журналисты под видом бизнесменов из Южной Кореи. Они предложили ему использовать его титулы для продвижения интересов компании на российском рынке.

Принц с энтузиазмом отреагировал на предложение, заверив “бизнесменов”, что у него есть давняя связь с РФ, которая “может принести пользу”. Он также отметил, что когда-то его наградили орденом Дружбы, одной из самых престижных российских наград.

Во время беседы присутствовал друг и бизнес-партнер принца маркиз Рединг. Он назвал кузена королевы “неофициальным послом Ее Величества в России” после того, как принц ушел. По словам Рединга, кузен королевы мог бы встретиться с Путиным и выступить от имени компании, созданной журналистами. В расследовании также говорится, что Рединг предупредил, что услуги принца являются конфиденциальными.

Друг принца также рассказал журналистам, что стоимость услуг составит около 50 тысяч фунтов стерлингов за пятидневную поездку Майкла Кентского в Россию.

Кроме того, по его словам, принц был готов записать речь в Кенсингтонском дворце, в которой говорилось бы о его поддержке фиктивной компании. За это брату королевы Великобритании предлагали 200 тысяч долларов.

После череды таких объявлений, пресс-секретарь принца заявил газете The Sunday Times, что маркиз “сделал предложения, которые принц Майкл не хотел или не смог бы выполнить”. От лица принца также подчеркнули, что принц Кентский уже почти 18 лет не контактировал с Путиным или его окружением.

По данным издания, маркиз Рединг прислал электронное письмо собеседникам, в котором заявил, что сожалеет о своих заявлениях по поводу связей принца и РФ.

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