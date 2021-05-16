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Принц Чарльз хоче надати більше доступу до королівських палаців, коли займе трон

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Принц Чарльз прагне надати людям більше доступу до королівських палаців, коли він стане королем, повідомляє УНН із посиланням на Sky News.

Принц Чарльз хоче надати більше доступу до королівських палаців, коли займе трон

Деталі 

Так, принц Уельський хоче, щоб Букінгемський палац, Кларенс-хаус, Віндзорський замок, Сандрінгем і Балморал перетворилися з "приватних просторів на громадські".

До того, як пандемія коронавірусу змусила їх закрити, частини королівських резиденцій були відкриті для публіки, але деякі тільки в певну пору року.

Мається на увазі, що спадкоємець престолу хоче, щоб їх було більше, щоб вони відкривалися ширше і на більш тривалі періоди протягом року.

Як повідомляє видання, в даний час проводяться консультації за участю герцогині Корнуольської, герцога і герцогині Кембриджських та інших членів королівської сім'ї.

Букінгемський палац і його сади відносяться до числа просторів, які можуть бути відкриті протягом року, коли Чарльз стане королем, в тому числі, коли він залишиться там.

Доповнення 

Двоюрідного брата королеви Єлизавети II принца Майкла Кентського звинуватили в спробах продати доступ до президента Росії Володимира Путіна.

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