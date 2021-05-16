Принц Чарльз хоче надати більше доступу до королівських палаців, коли займе трон
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Принц Чарльз прагне надати людям більше доступу до королівських палаців, коли він стане королем, повідомляє УНН із посиланням на Sky News.
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Так, принц Уельський хоче, щоб Букінгемський палац, Кларенс-хаус, Віндзорський замок, Сандрінгем і Балморал перетворилися з "приватних просторів на громадські".
До того, як пандемія коронавірусу змусила їх закрити, частини королівських резиденцій були відкриті для публіки, але деякі тільки в певну пору року.
Мається на увазі, що спадкоємець престолу хоче, щоб їх було більше, щоб вони відкривалися ширше і на більш тривалі періоди протягом року.
Як повідомляє видання, в даний час проводяться консультації за участю герцогині Корнуольської, герцога і герцогині Кембриджських та інших членів королівської сім'ї.
Букінгемський палац і його сади відносяться до числа просторів, які можуть бути відкриті протягом року, коли Чарльз стане королем, в тому числі, коли він залишиться там.
Доповнення
Двоюрідного брата королеви Єлизавети II принца Майкла Кентського звинуватили в спробах продати доступ до президента Росії Володимира Путіна.