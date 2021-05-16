Принц Чарльз хоче надати більше доступу до королівських палаців, коли займе трон

Деталі

Так, принц Уельський хоче, щоб Букінгемський палац, Кларенс-хаус, Віндзорський замок, Сандрінгем і Балморал перетворилися з "приватних просторів на громадські".

До того, як пандемія коронавірусу змусила їх закрити, частини королівських резиденцій були відкриті для публіки, але деякі тільки в певну пору року.

Мається на увазі, що спадкоємець престолу хоче, щоб їх було більше, щоб вони відкривалися ширше і на більш тривалі періоди протягом року.

Як повідомляє видання, в даний час проводяться консультації за участю герцогині Корнуольської, герцога і герцогині Кембриджських та інших членів королівської сім'ї.

Букінгемський палац і його сади відносяться до числа просторів, які можуть бути відкриті протягом року, коли Чарльз стане королем, в тому числі, коли він залишиться там.

Доповнення

Двоюрідного брата королеви Єлизавети II принца Майкла Кентського звинуватили в спробах продати доступ до президента Росії Володимира Путіна.