Принудительная паспортизация на оккупированном Донбассе: сотруднице "миграционной службы" боевиков "ДНР" сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Из-за принудительной паспортизации на оккупированном Донбассе заочно сообщено о подозрении так называемому старшему инспектору фиктивной миграционной службы "МВД ДНР", передает УНН со ссылкой на прокуратуру Донецкой области.
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“... жительнице Донецка заочно сообщено о подозрении по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в террористической организации, а также нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины)”, — говорится в сообщении.
Детали
Досудебным расследованием установлено, что с 2019 года 33-летняя женщина занимает должность так называемого старшего инспектора по особым поручениям организационно-аналитического отдела "Миграционной службы МВД ДНР”. На указанной должности подозреваемая, выполняя преступные приказы оккупационной администрации РФ, осуществляет ежедневный сбор сведений о лицах, которые работают на предприятиях, учреждениях и организациях Донецка и подлежат принудительному получению так называемых “паспортов гражданина ДНР”, а также гражданства Российской Федерации.
В дальнейшем сообщница боевиков передает указанные сведения в соответствующие подразделения указанной службы для организации процесса принудительной паспортизации местных жителей.
В частности, получать указанный документ вынужденны лица, работающие в гуманитарной, медицинской и социальных сферах, а также пенсионеры. В случае отказа, им грозит увольнение с работы и лишение возможности оформления пенсионных выплат.
По данным правозащитных организаций на неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области уже выдано почти 900 тыс псевдопаспортов.
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