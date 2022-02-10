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Примусова паспортизація на окупованому Донбасі: співробітниці "міграційної служби" бойовиків "ДНР" повідомили про підозру

Примусова паспортизація на окупованому Донбасі: співробітниці "міграційної служби" бойовиків "ДНР" повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 14891 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Через примусову паспортизацію на окупованому Донбасі заочно повідомлено про підозру так званій старшій інспекторці фіктивної міграційної служби "МВС ДНР", передає УНН із посиланням на прокуратуру Донецької області.

Цитата

“... мешканці Донецька заочно повідомлено про підозру за фактом посягання на територіальну цілісність та недоторканість України, участі у терористичній організації, а також порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2019 року 33-річна жінка обіймає посаду так званого старшого інспектора з особливих доручень організаційно-аналітичного відділу “Міграційної служби МВС ДНР”. На вказаній посаді підозрювана, виконуючи злочинні накази окупаційної адміністрації РФ, здійснює щоденний збір відомостей про осіб, які працюють у підприємствах, установах і організаціях Донецька та підлягають примусовому отриманню так званих “паспортов гражданина ДНР”, а також громадянства Російської Федерації.

У подальшому поплічниця бойовиків передає зазначені відомості до відповідних підрозділів вказаної служби для організації процесу примусової паспортизації місцевих мешканців.

Зокрема, отримувати вказаний документ вимушені особи, які працюють у гуманітарній, медичній та соціальних сферах, а також пенсіонери. У разі відмови, їм загрожує звільнення з роботи та позбавлення можливості оформлення пенсійних виплат.

За даними правозахисних організацій на непідконтрольній українській владі території Донеччини вже видано майже 900 тис псевдопаспортів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Примусово видавав псевдопаспорти: співробітнику “міграційної служби ДНР” повідомили про підозру

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