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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Помещение Национальной академии прокуратуры отдадут на нужды борьбы с COVID-19

Помещение Национальной академии прокуратуры отдадут на нужды борьбы с COVID-19

Киев  •  УНН

 • 12306 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Работники Офиса Генпрокурора перечислят часть своей заработной платы на противодействие по распространению коронавирусной инфекции, а здание Национальной академии прокуратуры передадут на нужды борьбы с COVID-19. Такое решение было принято на совещании у Генерального прокурора 30 марта, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГП.

"Все работники могут сейчас добровольно передать свой однодневный заработок в поддержку медиков и больных, на закупку необходимого оборудования. Мы перечислим этот финансовый ресурс штабам Черновицкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областей. Также мы предложили Киевской городской государственной администрации, при необходимости, использовать здание Национальной академии прокуратуры Украины для нужд противодействия COVID-19. В то же время сейчас мы мобилизуем прокуроров для предупреждения преступлений и наказания за злоупотребления на эпидемии. Прокуратура должна стать щитом и для Закона, и для здоровья нации", - подчеркнула Генпрокурор Ирина Венедиктова.

Также участники совещания обсудили дополнительные шаги, которые предпримет прокуратура для обеспечения правопорядка в условиях чрезвычайной ситуации, обнаружение контрафактных лекарств и средств, противодействия вывозу продукции медицинского назначения и тому подобное.

Напомним, Православная Церковь Украины (ПЦУ) в случае необходимости предоставит свои помещения больным коронавирусной инфекцией COVID-19.

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