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Приміщення Національної академії прокуратури віддадуть на потреби боротьби з COVID-19

Приміщення Національної академії прокуратури віддадуть на потреби боротьби з COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Працівники Офісу Генпрокурора перерахують частину своєї заробітної плати на протидію з поширенню коронавірусної інфекції, а приміщення Національної академії прокуратури передадуть на потреби боротьби з COVID-19. Таке рішення було прийняте на нараді у Генерального прокурора 30 березня, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОГП.

"Всі працівники можуть зараз добровільно передати свій одноденний заробіток на підтримку медиків і хворих, на закупівлю необхідного обладнання. Ми перерахуємо цей фінансовий ресурс штабам Чернівецької, Тернопільської та Івано-Франківської областей. Також ми запропонували Київській міській державній адміністрації, за необхідності, використовувати приміщення Національної академії прокуратури України для потреб протидії COVID-19. Водночас зараз ми мобілізуємо прокурорів для попередження злочинів і покарання за зловживання на епідемії. Прокуратура має стати щитом і для Закону, і для здоров‘я нації", - наголосила Генпрокурор Ірина Венедіктова.

Також учасники наради обговорили додаткові кроки, яких вживатиме прокуратура для забезпечення правопорядку в умовах надзвичайної ситуації, виявлення контрафактних ліків та засобів, протидії вивезенню продукції медичного призначення тощо.

Нагадаємо, Православна Церква України (ПЦУ) у разі потреби надасть свої приміщення хворим на коронавірусну інфекцію COVID-19.

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