Прилеты во время атаки "шахедов" были именно в Хмельницкой области - Игнат
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Из 21 ударного дрона, которые армия рф выпустила в ночь на 13 мая по Украине, четыре были не уничтожены. Прилеты были именно в Хмельницкой области, сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет УНН.
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"Из 21 дрона уничтожено 17. Вот, собственно, те "прилеты", которые были - барражирующих боеприпасов - зафиксировано именно в Хмельницкой области", - сказал Игнат.
Дополнение
В небе над Украиной в ночь на 13 мая во время вражеской атаки "шахедами" уничтожили 17 вражеских ударных дронов - из всего 21 запуска.
Вследствие вражеской атаки на Хмельницкую область 13 мая есть "прилет" по критической инфраструктуре, отдельные поезда сегодня будут следовать измененным графиком.