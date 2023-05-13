Прилеты во время атаки "шахедов" были именно в Хмельницкой области - Игнат

Цитата

"Из 21 дрона уничтожено 17. Вот, собственно, те "прилеты", которые были - барражирующих боеприпасов - зафиксировано именно в Хмельницкой области", - сказал Игнат.

Дополнение

В небе над Украиной в ночь на 13 мая во время вражеской атаки "шахедами" уничтожили 17 вражеских ударных дронов - из всего 21 запуска.

Вследствие вражеской атаки на Хмельницкую область 13 мая есть "прилет" по критической инфраструктуре, отдельные поезда сегодня будут следовать измененным графиком.