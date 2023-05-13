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13 марта, 19:26 • 57596 просмотра

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Прилеты во время атаки "шахедов" были именно в Хмельницкой области - Игнат

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 мая. УНН. Из 21 ударного дрона, которые армия рф выпустила в ночь на 13 мая по Украине, четыре были не уничтожены. Прилеты были именно в Хмельницкой области, сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет УНН.

Цитата

"Из 21 дрона уничтожено 17. Вот, собственно, те "прилеты", которые были - барражирующих боеприпасов - зафиксировано именно в Хмельницкой области", - сказал Игнат.

Дополнение

В небе над Украиной в ночь на 13 мая во время вражеской атаки "шахедами" уничтожили 17 вражеских ударных дронов - из всего 21 запуска.

Вследствие вражеской атаки на Хмельницкую область 13 мая есть "прилет" по критической инфраструктуре, отдельные поезда сегодня будут следовать измененным графиком.

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