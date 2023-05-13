Ворожа атака на Хмельниччину: в ОВА повідомили про приліт по критичній інфраструктурі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Внаслідок ворожої атаки на Хмельницьку область рано вранці 13 травня є приліт по критичній інфраструктурі, окремі потяги сьогодні слідуватимуть зміненим графіком, повідомили у Хмельницькій ОВА у Telegram, пише УНН.
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"Сьогодні під час повітряної тривоги ворог атакував Хмельниччину. На жаль, маємо приліт по критичній інфраструктурі. Об'єкт знаходиться за межами населених пунктів", - повідомили в ОВА.
"Окремі потяги сьогодні слідуватимуть зміненим графіком", - вказано у повідомленні.
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