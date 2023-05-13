Вражеская атака на Хмельницкую область: в ОВА сообщили о прилете по критической инфраструктуре
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В результате вражеской атаки на Хмельницкую область рано утром 13 мая есть прилет по критической инфраструктуре, отдельные поезда сегодня будут следовать измененным графиком, сообщили в Хмельницкой ОВА в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Сегодня во время воздушной тревоги враг атаковал Хмельницкую область. К сожалению, имеем прилет по критической инфраструктуре. Объект находится за пределами населенных пунктов", - сообщили в ОВА.
"Отдельные поезда сегодня будут следовать измененным графиком", - указано в сообщении.
Напомним
Укрзализныця сообщила, что следует ожидать существенной задержки по меньшей мере пяти рейсов.