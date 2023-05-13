Вражеская атака на Хмельницкую область: в ОВА сообщили о прилете по критической инфраструктуре

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"Сегодня во время воздушной тревоги враг атаковал Хмельницкую область. К сожалению, имеем прилет по критической инфраструктуре. Объект находится за пределами населенных пунктов", - сообщили в ОВА.

"Отдельные поезда сегодня будут следовать измененным графиком", - указано в сообщении.

Напомним

Укрзализныця сообщила, что следует ожидать существенной задержки по меньшей мере пяти рейсов.