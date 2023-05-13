Унаслідок обстрілу Хмельниччини тимчасово обмежено рух залізничними шляхами у регіоні — Укрзалізниця
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. У Хмельницькій області, у результаті ворожих атак, тимчасово обмежено рух залізними коліями, частина поїздів рушатиме об'їздним шляхом. Про це повідомила Укрзалізниця у Telegram, пише УНН.
Деталі
Укрзалізниця повідомила, що слід очікувати суттєвої затримки щонайменше п'ятьох рейсів на даний момент:
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- №38/36 Ужгород, Перемишль — Одеса;
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- №119 Запоріжжя — Львів;
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- №139 Київ — Кам'янець-Подільський;
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- №85/233 Покровськ, Дніпро — Львів;
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- №716 Перемишль — Київ.
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Додатково
Деталі наслідків атаки Укрзаліниця не назвала, наголосивши зберігати спокій, не викладати фото/відеоматеріали з місця події до їхнього офіційного оприлюднення Генштабом та слідкувати за оновленнями.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що у Хмельницьому пролунала серія вибухів.