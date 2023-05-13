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Унаслідок обстрілу Хмельниччини тимчасово обмежено рух залізничними шляхами у регіоні — Укрзалізниця

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. У Хмельницькій області, у результаті ворожих атак, тимчасово обмежено рух залізними коліями, частина поїздів рушатиме об'їздним шляхом. Про це повідомила Укрзалізниця у Telegram, пише УНН

Деталі

Укрзалізниця повідомила, що слід очікувати суттєвої затримки щонайменше п'ятьох рейсів на даний момент:

  • №38/36 Ужгород, Перемишль — Одеса;
  • №119 Запоріжжя — Львів;
  • №139 Київ — Кам'янець-Подільський;
  • №85/233 Покровськ, Дніпро — Львів;
  • №716 Перемишль — Київ.

Додатково

Деталі наслідків атаки Укрзаліниця не назвала, наголосивши зберігати спокій, не викладати фото/відеоматеріали з місця події до їхнього офіційного оприлюднення Генштабом та слідкувати за оновленнями.

Нагадаємо 

Раніше повідомлялось, що у Хмельницьому пролунала серія вибухів. 

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