В результате обстрела Хмельницкой области временно ограничено движение по железнодорожным путям в регионе - Укрзализныця
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В Хмельницкой области, в результате вражеских атак, временно ограничено движение по железным путям, часть поездов будет двигаться в объезд. Об этом сообщила Укрзализныця в Telegram, пишет УНН.
Детали
Укрзализныця сообщила, что следует ожидать существенной задержки по меньшей мере пяти рейсов на данный момент:
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- №38/36 Ужгород, Перемышль — Одесса;
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- №119 Запорожье — Львов;
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- №139 Киев — Каменец-Подольский;
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- №85/233 Покровск, Днепр — Львов;
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- №716 Перемышль — Киев.
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Дополнительно
Детали последствий атаки Укрзализныця не назвала, подчеркнув сохранять спокойствие, не выкладывать фото/видеоматериалы с места происшествия до их официального обнародования Генштабом и следить за обновлениями.
Напомним
Ранее сообщалось, что в Хмельницком прозвучала серия взрывов.