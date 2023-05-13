В результате обстрела Хмельницкой области временно ограничено движение по железнодорожным путям в регионе - Укрзализныця

Детали

Укрзализныця сообщила, что следует ожидать существенной задержки по меньшей мере пяти рейсов на данный момент:



№38/36 Ужгород, Перемышль — Одесса;



№119 Запорожье — Львов;



№139 Киев — Каменец-Подольский;



№85/233 Покровск, Днепр — Львов;



№716 Перемышль — Киев.



Дополнительно

Детали последствий атаки Укрзализныця не назвала, подчеркнув сохранять спокойствие, не выкладывать фото/видеоматериалы с места происшествия до их официального обнародования Генштабом и следить за обновлениями.

Напомним

Ранее сообщалось, что в Хмельницком прозвучала серия взрывов.