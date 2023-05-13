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Прильоти під час атаки "шахедів" були саме на Хмельниччині - Ігнат

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Із 21 ударного дрона, які армія рф випустила у ніч на 13 травня по Україні, чотири було не знищено. Прильоти були саме у Хмельницькій області, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише УНН.

Цитата

"Із 21 дрона знищено 17. От, власне, ті "прильоти", що були - баражуючих боєприпасів - зафіксовано саме на Хмельниччині", - сказав Ігнат.

Доповнення

У небі над Україною у ніч на 13 травня під час ворожої атаки "шахедами" знищили 17 ворожих ударних дронів - з усього 21 запуска.

Внаслідок ворожої атаки на Хмельницьку область 13 травня є "приліт" по критичній інфраструктурі, окремі потяги сьогодні слідуватимуть зміненим графіком.

Українські Національні Новини

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