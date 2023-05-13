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Нічна атака "шахедами": у небі над Україною знищили 17 ударних дронів з 21 запуска

Нічна атака "шахедами": у небі над Україною знищили 17 ударних дронів з 21 запуска

Київ • УНН

 • 809573 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. У небі над Україною у ніч на 13 травня знищили 17 ворожих ударних дронів - з усього 21 запуска. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Опівночі 13 травня 2023 року ворог атакував Україну з північного та південного напрямків ударними БпЛА іранського виробництва «Shahed-136/131». Усього зафіксовано 21 пуск. На різних напрямках знищено 17 баражуючих боєприпасів із застосуванням зенітного ракетного озброєння, винищувачів, мобільних вогневих груп", - повідомили в ПС ЗСУ.

"На жаль, є влучання ворожих безпілотників по об’єктах інфраструктури на Хмельниччині. Місцева влада та служби працюють над ліквідацією наслідків", - зазначається у повідомленні.

Деталі

Окрім того, як вказано, уночі знищено БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».

Також протягом минулої доби, 12 травня, підрозділами протиповітряної оборони знищено чотири ударні БпЛА типу «Ланцет». Тактичною авіацією Повітряних Сил здійснено десятки літаковильотів на вогневе ураження ворога та винищувальне авіаційне прикриття.

Нагадаємо

Внаслідок ворожої атаки на Хмельницьку область 13 травня є "приліт" по критичній інфраструктурі, окремі потяги сьогодні слідуватимуть зміненим графіком.

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